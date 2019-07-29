عضو بمجلس كربلاء يبين أهم المشاريع المتلكئة بالمحافظة

2019/07/29 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ كربلاء… اكد عضو مجلس محافظة كربلاء نافع الميالي، الاثنين، وجود العشرات من المشاريع الخدمية والاستراتيجية المتلكئة في المحافظة بسبب شبهات الفساد والازمة المالية.وقال الميالي لـ /المعلومة/ إن “أبرز المشاريع المتلكئة حاليا في كربلاء المقدسة بسبب الفساد او الازمة المالية هي مشروع دوار الامام الحسين الجنوبي والشمالي، ومشروع مجاري منطقة الفريحة الكبير، فضلا عن […]

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