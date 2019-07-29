2019/07/29 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("البريميرليغ".. 5 أسباب وراء "برود" سوق انتقالات الصيف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يشهد سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز "برودا" واضحا هذا الصيف، حيث لم نشهد أي صفقة من العيار الثقيل، بل على العكس، رحل أحد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("البريميرليغ".. 5 أسباب وراء "برود" سوق انتقالات الصيف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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