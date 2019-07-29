"البريميرليغ".. 5 أسباب وراء "برود" سوق انتقالات الصيف

2019/07/29 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يشهد سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز "برودا" واضحا هذا الصيف، حيث لم نشهد أي صفقة من العيار الثقيل، بل على العكس، رحل أحد

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