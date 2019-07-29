مصرع مدني بهجوم مسلح غربي الرمادي

2019/07/29 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / الانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الاثنين، بمقتل مدني بهجوم مسلح غرب مدينة الرمادي.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “مسلحين مجهولين يحملون اسلحة خفيفة هاجموا مدنيا اثناء عمله في حقل للدواجن في قضاء هيت غربي مدينة الرمادي، وأرده قتيلا في الحال”.وأضاف، أن “القوات الامنية اغلقت مكان الحادث وشرعت بحملة دهم […]

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