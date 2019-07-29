2019/07/29 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ضرورة توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان، فيما اكدت بيروت رغبتها "الجادة" للمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن المحررة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد"، مبينا ان "صالح اكد ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

وبحسب البيان، أشار الرئيس، إلى "أهمية تنشيط وتفعيل عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة".بدوره، أكد الوزير مراد حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق، مشيراً إلى أن "هناك رغبة جادة لتجاوز الكثير من المعوقات، والمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن المحررة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد ضرورة توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد ضرورة توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).