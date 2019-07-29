تحديد موعد الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين لتعيينات التربية

2019/07/29 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاثنين، عن تحديد تاريخ البدء بعملية الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين للتعيين على الملاك التربوي.

وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي، بحضور مديري عامين تربيات بغداد، إن "عملية الفرز ستبدأ اعتبارً من الخميس المقبل الموافق 1/8/2019، وحسب الضوابط والتعليمات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري"، لافتاً الى أن "الفرز الالكتروني سيستمر لمدة شهر كامل باستثناء العطل الرسمية، سيما وان مديريات تربية بغداد أعدت قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للاسماء المتقدمة على التعيين".

وأكد، أن "ان عملية الاشراف على الفرز الالكتروني ستكون من قبل المحافظة، اضافة لرقابة مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد، لضمان نزاهة عملية الفرز"، داعياً في الوقت ذاته " جميع وسائل الإعلام إلى تغطية عمليات الفرز الالكتروني التي ستجري في مقر المديريات".

ونوه محافظ بغداد، تحركه المستمر وسعيه الجاد على "جميع الجهات بما فيها مجلس النواب "كتلة بغداد، ورئاسة الوزراء ووزارة المالية لغرض الإسراع بحسم الموضوع وإعلان أسماء المقبولين".انتهى/س

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