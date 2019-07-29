ترجيحات بعدم انعقاد جلسة للبرلمان غداً.. لهذا السبب!

2019/07/29 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

استبعد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الأثنين، قدرة مجلس النواب على عقد جلسته ليوم غد الثلاثاء، فيما كشف أسباب ذلك.

وقال خلاطي، لـ"بغداد اليوم"، انه "استبعد ان تتحقق جلسة يوم غد الثلاثاء، فهي قد تكون جلسة واحدة في الاسبوع، وربما الجلسة الاخيرة من الفصل التشريعي الحالي، ولهذا نعتقد انه من الصعوبة قد يتحقق النصاب القانوني للجلسة".

وبين انه "في حال عقدت الجلسة فهي تتضمن مصادقة اتفاقيات، ومجلس النواب سيصوت عليها، خصوصا ان ليس لمجلس النواب دور في الدخول بتفاصيل وجزئيات بهكذا اتفاقيات، بل يكون دوره في التصويت بنعم او لا".

ونشرت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق من، الإثنين، جدول أعمال جلسته ليوم غد الثلاثاء.

وتتضمن الجلسة، وفقا لرئاسة المجلس، التصويت على قانون تصديق اتفاق مقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية بشان المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لعام 1952.

كذلك يعتزم المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لعام 1989، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة العراق وحكومة المملكة الأردنية.

ومن المؤمل أن يصوت المجلس على توصيات حقوق الانسان بخصوص احداث النجف، وتقرير ومناقشة (التصويت من حيث المبدأ) مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لعام 2011.

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن &

بغداد اليوم-بغداد

عد القيادي في الحشد الشعبي، معين الكاظمي، الإثنين، 29 تموز، 2019، قانون منع زعزعة استقرار العراق الذي اقرته الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا، انتهاكا للسيادة والقرار الوطني العراقي.





وقال الكاظمي في حديث خص به (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، الاثنين، تسلمها مقترح قانون من المتخصصين لتأسيس نقابة للآثاريين.

وذكرت اللجنة في بيان، انها "استقبلت عددا من الاكاديميين والاساتذة والمتخصصين الاثاريين وخريجي كليات الاثار لبحث

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