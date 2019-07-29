2019/07/29 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان برقية تعزية الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لوفاة‌ شقيقه.وجاء في البرقية: صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملکة العربية السعودية، ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة صاحب السمو الملکي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمە اللە، وانني إذ اشاطركم ألمكم وحزنکم بھذا المصاب الجلل، أتقدم الي جلالتکم والى الاسرة الکريمة والشعب السعودي الشقيق بخالص التعازي وصادق المواساة، أسأل الله عز وجل أن يمن علي المغفور له بالرحمة والرضوان ويسکنه فسيح جناته، ويلهمکم الصبر والسلوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يعزي العاهل السعودي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني يعزي العاهل السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).