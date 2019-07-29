بلاد الشاي ترغب بالاستثمار في كوردستان

2019/07/29 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعرب السفير السريلانكي في العراق نيرانجان راناسينغا عن استعداد بلاده للاستثمار في اقليم كوردستان.جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال لقاء جمع بين رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني وراناسينغا والوفد المرافق في اربيل .واعرب السفير السريلانكي عن ترحيب بلاده بتوفير اقليم كوردستان مناخات ملائمة للاستثمار السريلانكي مشيراً الى أن منتجات بلاده ستتواجد قريبا في اسواق كوردستان.وهنأ راناسينغا مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه مهامه كرئيس لحكومة كوردستان فيما شدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان وسريلانكا.واكد أن جهته ان حكومة اقليم كوردستان هيأت ارضية مناسبة من اجل تنمية وجلب الاستثمارات لاقليم كوردستان.واوضح بارزاني للوفد السريلانكي أن برنامج عمل حكومته يرتكز اساسا على تنمية اقتصاد الاقليم في كل المجالات خصوصاً الزراعة والعمل على جلب الاستثمارات لكوردستان.

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