العراق وفرنسا يبحثان التعاون العسكري

2019/07/29 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري، في مكتبه، يوم الاثنين، السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير.وذكر بيان لمكتبه، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، انه” جرى خلال اللقاء بحث التعاون ما بين العراق وفرنسا في المجال العسكري وما تقدمه فرنسا من تدريب ودعم”.وأكد السفير” استمرار بلاده بدعم العراق في كافة […]

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