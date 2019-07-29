ترامب يفرض وصايته على العراق

2019/07/29 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / مهدي المولى

أصدر مجلس الشيوخ الامريكي نتيجة الاموال التي صبها بقرهم الحلوب ال سعود عليهم صبا وبغير حساب بفرض وصا...

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