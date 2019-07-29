الدفاع النيابية تؤكد نقل الفلاحي لدائرة شؤون المحاربين

2019/07/29 | 17:42

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بغداد:سومر نيوز

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، نقل قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي إلى دائرة ش...

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