مسلحون يختطفون شقيقة الشيخ أوس الخفاجي وزوجها وأطفالهم في ايران وأتصال من الخاطفيين يطالب بفدية

2019/07/29 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افاد مصدر في السفارة العراقية لدى ايران، اليوم الاثنين، بان مسلحين مجهولين اختطفوا شقيقة قائد كتائب أبو الفضل العباس اوس الخفاجي، زوجها واطفالهم في ايران.

وقال المصدر إن الخاطفين الذين خطفوا العائلة طالبوا عبر اتصال هاتفي بفدية قدرها ١٠٠ ألف دولار.واضاف المصدر أن الخاطفين طالبوا ب...

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