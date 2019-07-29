الاستخبارات العسكرية تدمر نفقا يستخدم للتخفي والهروب من قبل الارهابيين في الموصل

2019/07/29 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاثنين، تدمير نفقا يستخدم للتخفي والهروب من قبل الارهابيين في الموصل.

واوضح بيان للمديرية تلقت [اين ] نسخة منه انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية داهمت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وبالتعاون مع فوج المهمات الأول- لواء المهمات التابع للمديرية ذاتها نفقا في ناحية القيارة - قرية الزاوية حاوي شخير بمدينة الموصل كانت عصابات داعش الإرهابية قد قامت بحفره بقصد التخفي والهروب عن طريق جبل قره جوغ باتجاه الجزيرة".واضاف ان "القوة العسكرية المكلفة بالواجب دمرت النفق بصورة تامة".

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