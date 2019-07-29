وصل سعره نصف مليون دولار.. محافظة عراقية تحظر الرقم 1988!

2019/07/29 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرطالبت مديرية المرور العامة في محافظة حلبجة، وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق بعدم منح اللوحة رقم 1988 لأي سيارة يتم تسجيلها في المحافظة.

وصل سعر الرقم 1988 إلى 600 مليون دينار عراقي (نصف مليون دولار أمريكي)

وقال مدير قسم الشؤون الفنية في مديرية مرور حلبجة أنور قادر، في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "المديرية خاطبت بكتاب رسمي وزارة الداخلية بعدم منح الرقم 1988 لأي سائق، لأنها تفضل أن يوضع رقم هذه اللوحة في المعرض بالمحافظة".

والرقم 1988 نسبة إلى العام 1988 الذي شهد قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيميائي من قبل نظام صدام حسين، وأسفر عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص في يوم واحد، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب حينها نحو 10 آلاف.

وبعد أن وافقت وزارة الداخلية في الإقليم على تسجيل لوحات السيارات في حلبجة التي تحولت مؤخرًا من قضاء إلى محافظة، وصل سعر اللوحة رقم 1 إلى أكثر من مليار دينار (800 ألف دولار أمريكي تقريبًا)، بينما وصل الرقم 1988 إلى 600 مليون دينار عراقي (نصف مليون دولار أمريكي).

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