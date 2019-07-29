2019/07/29 | 17:43

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رئيس الجمهورية يبحث مع وزير التجارة اللبناني تفعيل اللجان المشتركة

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ضرورة تعزيز آفاق التعاون

الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان وبما يخدم

المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.وأشار السيد الرئيس، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد ،اليوم

الإثنين، وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، إلى

أهمية تنشيط وتفعيل عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة.بدوره أكد الوزير مراد حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية

والاقتصادية مع العراق، مشيراً إلى أن هناك رغبة جادة لتجاوز الكثير

من المعوقات، والمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن

المحررة.

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