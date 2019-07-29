2019/07/29 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التجارة محمد هاشم العاني مع نظيره اللبناني حسن مراد الذي يزور العاصمة بغداد في زيارة رسمية، افاق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.وأكد العاني خلال اللقاء، ان”العراق يسعى الى فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي وعلاقات متوازنة ومتطورة مع محيطه العربي من خلال تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوقيع اتفاقيات ثنائية، خاصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة: نسعى لفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية مع لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة: نسعى لفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية مع لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).