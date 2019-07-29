رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان

2019/07/29 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.وشدد الرئيس خلال لقائه وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد على” أهمية تنشيط وتفعيل عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة.بدوره أكد الوزير مراد حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية […]

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