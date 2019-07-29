مصر ممثلة عن شمال افريقيا في اجتماع الصحة والسكان بالاتحاد الافريقي

2019/07/29 | 17:44

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تزامنا مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي_اختيارمصر ممثلة عن منطقة شمال افريقيا في الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة و السكان و مكافحة المخدرات و لمدة عامين

انطلقت اليوم فاعليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي؛ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستمر أعمال اللجنة حتى الثاني من شهر أغسطس تحت عنوان “زيادة التمويل المحلي من أجل التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي لجميع المواطنين الأفارقة – بمن فيهم اللاجئين والعائدين والنازحين “.

عقدت الجلسة الافتتاحية بحضور د/محمد جاد رئيس هيئة الاسعاف المصرية و المشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية و رئيس الجلسة و د/ تامر عصام نائب وزيرة الصحة و السكان لشئون الدواء ود/محمد حساني مساعد وزيرة الصحة و السكان لمبادرات الصحة العامة، ، و د/ سحر السنباطي رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة و السكان، و د/ منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، و من مفوضية الاتحاد الافريقي، السيدة سيسيه مارياما محمد، مدير الشئون الاجتماعية، و خبراء فنيين و ممثلين عن ٥٥ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

و تخلل الجلسة اختيار مصر ممثلة عن منطقة شمال أفريقيا والتى تضم المغرب وتونس والجزائر وليبيا و ذلك في الدورة الثالثة للجنة الفنية للصحة والسكان ومكافحة المخدرات والتى تستمر دورتها لمدة عامين

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد جاد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق عدة مبادرات فى مجال الصحة حققت نجاحات مبهرة حازت تقدير وإشادة المؤسسات الدولية المتخصصة ، تأتى فى مقدمتها مبادرة ١٠٠مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، حيث حققت مصر أكبر نسبة مسح غير مسبوقة على المستوى الدولى خلال فترة وجيزة لأكثر من ٦٠ مليون من المصريين و غير المصريين المقيمين على أرض مصر، لافتاإلى أن مصر قد نجحت فى القضاء على قوائم الانتظار حيث تم أنهاء انتظار أكثر من ٢٠٠ ألف من المرضى لإجراء الجراحات الدقيقة والمتخصصة فى وقت قياسى، تحملت تكلفتها الدولة المصرية،وأضاف جاد أن مصر دشنت مبادرة تأسيس وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل الذى يستفيد منه اللاجئون والمهاجرون على قدم المساواة مع المصريين بتلقى الخدمات الصحية والعلاجية.

وأشار جاد،خلال كلمته، إلى أن القيادة السياسية فى مصر تولى اهتماما كبيرا بالشعوب الأفريقية الشقيقة فقد أعلن الرئيس مبادرة علاج مليون افريقى من فيروس سى حتى نصل إلى أفريقيا خالية من الفيروسات الكبدية؛ موضحا أنه تم تغطية ٩٠٪ من الأطفال المحتاجين للتطعيمات الأساسية كما تم وضع خطة للنهوض بصحة ورعاية الأمهات والأطفال الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات وفيات الأمهات من ٧٣% الى ٤٣% في عام ٢٠١٧، لافتا إلى أن مصر تسعى جاهدة إلى تطوير منظومة الطعوم والأمصال فى افريقيا.

وأضاف جاد إن مصر تهدف إلى توحيد استراتيجية الدواء لخلق منظومة مشتركة تتيح الدواء لشعوب أفريقيا بسعر مناسب لوصوله إلى الدول الافريقية الأكثر احتياجا.

و من جانبه، أوضح دكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون الدواء أن هناك توافق عام على ضرورة زيادة الدعم و التمويل الذاتي للتأمين الصحي الشامل مشيرا الى أن التصنيع الذاتي للأدوية سيساهم بشكل كبير في السيطرة على أسعار الدواء في أفريقيا .و من جانبها، أعربت السيدة سيسيه مارياما محمد مدير الشئون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحدث الهام و أعربت عن امتنانها لاستضافة مصر للاجتماع الثالث للجنة مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تحقيق التحول الاجتماعي و الاقتصادي لافريقيا و فقا لأجندة ٢٠٦٣ و ان لكل مواطن الحق في الحصول الكامل على العلاج وبسعر مناسب.جدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات هي واحدة من 14 لجنة ، تابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي ، طبقاَ للقانون التأسيسي للاتحاد وتجتمع مرة كل سنتين.

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