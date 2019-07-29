2019/07/29 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية.وقالت الهيئة في بيان تلقته “خطوة برس”، إنه “تم ضبط مسافر إيراني بحوزته ١٥ حبة (١٢غم) ترياك في منفذ زرباطية الحدودط في محافظة واسط.واضافت ان “عملية الضبط تكت من قبل مفرزة مكافحة المخدرات في صالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زباطية وكالة خطوة برس.

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