2019/07/29 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC صرحت هيئة أركان الجيش الروسي بأن الهياكل الأمريكية نظمت استخراج وبيع النفط السوري من حقول “كوناكو” و”العمر” و”تاناك” على الضفة الشرقية من الفرات.وقال رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، في مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الاثنين: “بالإضافة إلى تدريب المسلحين، تنشغل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأركان الروسية: الأمريكيون ينهبون النفط السوري المركز الخبري الوطني.

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