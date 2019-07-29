وزيرالعمل يلتقي مجموعة من شيوخ ووجهاء بابل ويؤكد اهتمام الوزارة بالشباب

2019/07/29 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قـال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، اليوم الاثنين، ان الوزارة وضعت خططاً وستراتيجيات تضمن من خلالها حصول الشباب على استحقاقاتهم في

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