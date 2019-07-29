أمنية كربلاء تعلن استعداداها لاستقبال بطولة غرب آسيا

2019/07/29 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ كربلاء… أبدى رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء المقدسة، عقيل المسعودي، استعداد المحافظة امنيا لاستقبال بطولة غرب اسيا التي ستنطلق غدا الثلاثاء.وقال المسعودي لـ/ المعلومة /، إن “محافظة كربلاء مستعدة وجاهزة من حيث الاجهزة الامنية والجهد الاستخباري لاستقبال الحدث الرياضي الاكبر الذي تحتضنه المحافظة لاول مرة في تاريخها”.وأضاف، “اكدنا خلال اجتماعنا […]

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