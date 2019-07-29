الديمقراطي يرد على القدو: لم نعطِ معلومات عن تحركات الحشد لأميركا

2019/07/29 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الإثنين، على اتهامه من قبل النائب حنين القدو، بإعطاء معلومات عن تحركات الحشد الشعبي لأميركا، فيما اتهم الأخير بتسويق اتهامات واكاذيب.

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