2019/07/29 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vZUeVHZKLLo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلام الناس 29-7-2019 | بغداد - سوق الصدرية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلام الناس 29-7-2019 | بغداد - سوق الصدرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).