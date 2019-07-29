بالوثيقة.. البنك المركزي يصدر تعديلاً لقراره بشأن تجميد أموال المشمولين بالعقوبات الأميركية

2019/07/29 | 17:56

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة (العربي الجديد)، تقريراً سلطت الضوء من خلاله على نقطة تمركز أضخم الوحدات القتالية الأميركية في العراق، مشيرةً الى أن تلك النقطة تعتبر الأكثر إزعاجاً للإيرانيين بسبب موقعها الجغرافي القريب من الحدود الإيرانية.

وذك

بغداد اليوم- بغداد

استبعد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الأثنين، قدرة مجلس النواب على عقد جلسته ليوم غد الثلاثاء، فيما كشف أسباب ذلك.

وقال خلاطي، لـ"بغداد اليوم"، انه "استبعد ان تتحقق جلسة يوم غد الثلاثاء، فهي قد تكون جلسة واح

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن &

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