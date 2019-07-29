رغد صدام حسين مستاءة من

2019/07/29 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت رغد صدام حسين ابنة الديكتاتور العراقي المعدوم، أن إدارتي شركتي "فيسبوك" و"إنستغرام" أوقفتا صفحتيها الشخصيتين على الموقعين دون أسباب معلنة....

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