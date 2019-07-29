برهم صالح يبحث مع وزير الدولة اللبناني عمل اللجان التجارية المشتركة بين البلدين

2019/07/29 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، (29-7-2019 ) تفعيل عمل اللجان المشتركة العراقية اللبنانية، للتجارة، مع وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية , ان صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، الوزير اللبناني، حيث بحثا "اهمية تنشيط التجارة بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة".

وعبر مراد عن حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق، اقتصاديا وتجاريا، مؤكدا وجود رغبة كبيرة لتجاوز المعوقات والمساهمة في حقل الاستثمار واعادة اعمار المدن المحررة.

انتهى .



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