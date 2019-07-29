وزارة الاتصالات تعقد عدة اجتماعات مع الجانب الكويتي بشأن تمرير سعات الانترنت

2019/07/29 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان للوزارة ، ان الوزارة "تتطلع الى تنفيذ مشاريع سيادية كبيرة تستغل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق، والذي لا يتم استغلاله بشكل صحيح".

وتابع "الوزارة تمتلك شبكات اتصالات حديثة ومتطورة وبنى تحتية رصينة وجيدة ومنافذ حدودية مع كل دول الجوار لامرار السعات، ومن الممكن استخدامها في المشروع، فيم ااكد الجانب الكويتي على اهمية توقيع العقد لتمرير السعات عبر الاراضي العراقي كترانزيت، لما له من موقع مهم يربط المنطقة مع دول اوروبا".

انتهى .



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