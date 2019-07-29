المكون التركماني: نعمل على تأجيل إجراء الانتخابات بكركوك

2019/07/29 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، الاثنين، أن التركمان يعملون على تأجيل إجراء الانتخابات المحلية بمحافظة كركوك، عازيا الأمر الى عدم حل مشكلة تدقيق سجل الناخبين بقانون الانتخابات المعدل الذي صوت عليه مجلس النواب.وقال جعفر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المكون التركماني يضغط على الحكومة باتجاهين الأول تعديل […]

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