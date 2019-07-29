2019/07/29 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، دعمها الكامل لتأسيس نقابة للآثاريين العراقيين وتسلمت مقترح قانون من المتخصصين.وذكر المكتب الإعلامي للجنة” ان رئيسة واعضاء اللجنة استقبلوا اليوم عددا من الاكاديميين والاساتذة والمتخصصين الاثاريين وخريجي كليات الاثار لبحث سبل تأسيس نقابة للآثاريين العراقيين”.واكدت رئيس اللجنة سميعة الغلاب و الاعضاء دعم اللجنة الكامل لتوجه هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة والاعلام النيابية تؤكد دعمها الكامل لتأسيس نقابة للآثاريين العراقيين وتتسلم مقترح قانون من المتخصصين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة والاعلام النيابية تؤكد دعمها الكامل لتأسيس نقابة للآثاريين العراقيين وتتسلم مقترح قانون من المتخصصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).