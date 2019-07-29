2019/07/29 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب، إنه يجب الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها طهران، مشددا في المقابل على أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات.وأضاف راب اليوم الاثنين، أن المبادرة البريطانية لإنشاء تحالف أوروبي لحماية الملاحة في مضيق هرمز تحظى بدعم أمريكي.وبينما حض وزير الخارجية البريطاني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية البريطانية : لن نقايض إيران ولا نسمح بتبادل للناقلات المركز الخبري الوطني.

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