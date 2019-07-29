2019/07/29 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخط يده… وزير الثقافة يوجه بصرف 15 مليون دينار نثرية لمكبته الخاص (وثيقة)

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