سيعود للملاعب منتصف أيلول  , علي حصني يوافق على تجديد عقده مع الصقور

2019/07/29 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW وافق لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم “علي حصني“، على تجديد عقده والبقاء مع الصقور خلال الموسم المقبل.وتعرض اللاعب علي حصني إلى الأصابة بالرباط الصليبي، خلال بداية المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز أبعدته عن الملاعب.وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي: أن

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