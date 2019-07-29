الاستخبارات العسكرية: تدمير نفق يستخدم للتخفي والهروب من قبل الارهابيين في الموصل

2019/07/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى… كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن تدمير نفقاً يستخدم للتخفي والهروب من قبل الإرهابيين في الموصل.وأفاد بيان للمديرية، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، انه “بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة وبعملية نوعية داهمت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وبالتعاون مع فوج المهمات الأول- لواء المهمات […]

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