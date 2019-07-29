لجنة برلمانية تتهم وزراءً بـ”التمادي” وتتحدث عن جهات تعهدت بحمايتهم من الاستجواب!

2019/07/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي في البرلمان ستار الجابري، اليوم الاثنين، عن وجود "توافقات سياسية" على "تسويف" ملفات الاستجواب بحق بعض الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي، وتعهد كتل وأحزاب بـ"حمايتهم رغم تقصيرهم".

وقال الجابري، لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض وزراء الحكومة الحالية يتمادون بشكل كبير ويمتنعون عن تلبية دعوات الاستضافة المقدمة إليهم من قبل اللجان البرلمانية بسبب تقديم كتل وأحزاب غطاء سياسي لهم وتعهدها بحمايتهم من الاستجواب في البرلمان"، لافتا إلى أن "ملفات الاستجواب بحق بعض الوزراء سُوفت إلى الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وهناك توافقات سياسية على تسويفها".

ودعاء عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي في البرلمان، رئاسة مجلس النواب والكتل والأحزاب السياسية إلى "عدم إعطاء أي فرصة للوزراء المقصرين أو الذين عليهم مؤشرات".

وكان نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية في البرلمان ، محمد الكربولي قد دعاء الوزراء الذين توجه إليهم دعوات استضافة في مجلس النواب إلى "احترامها وتقديرها"، فيما هددهم بـ"اظهار الوجه الآخر للبرلمان، وتحويل الاستضافة إلى استجواب".

ومنذ منحها الثقة في 24 تشرين الأول 2018، يسُجل نواب في البرلمان ملاحظات على عمل وزراء في حكومة عادل عبد المهدي، زادت حدتها مع ذهاب كتل سياسية إلى خيار المعارضة.

بغداد اليوم- بغداد

هاجم النائب في البرلمان جواد الموسوي، الاثنين، وزارة الصحة بشأن حادثة وفاة الطفلة رفيف التي قضت بإحدى مستشفيات محافظة الديوانية بسبب ابتلاعها لب جوز، الامر الذي اثار ردود أفعال كبيرة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين

بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة (العربي الجديد)، تقريراً سلطت الضوء من خلاله على نقطة تمركز أضخم الوحدات القتالية الأميركية في العراق، مشيرةً الى أن تلك النقطة تعتبر الأكثر إزعاجاً للإيرانيين بسبب موقعها الجغرافي القريب من الحدود الإيرانية.

وذك

بغداد اليوم- بغداد

استبعد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الأثنين، قدرة مجلس النواب على عقد جلسته ليوم غد الثلاثاء، فيما كشف أسباب ذلك.

وقال خلاطي، لـ"بغداد اليوم"، انه "استبعد ان تتحقق جلسة يوم غد الثلاثاء، فهي قد تكون جلسة واح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لجنة برلمانية تتهم وزراءً بـ”التمادي” وتتحدث عن جهات تعهدت بحمايتهم من الاستجواب!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لجنة برلمانية تتهم وزراءً بـ”التمادي” وتتحدث عن جهات تعهدت بحمايتهم من الاستجواب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).