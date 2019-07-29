2019/07/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار محافظ الأنبار العراقية للشؤون الإغاثية مازن أبو ريشة، الاثنين، أن 40 أسرة سورية نازحة متواجدة في مخيمات النزوح بالمحافظة طلبت العودة إلى ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (40 أسرة سورية نازحة في الأنبار تطلب العودة إلى بلادها) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (40 أسرة سورية نازحة في الأنبار تطلب العودة إلى بلادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).