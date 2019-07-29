صالح يؤكد ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ولبنان

2019/07/29 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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