العراق وإيران يوقعان مذكرة تعاون اقتصادية.. هذه أهدافها

2019/07/29 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع رئيس هيئة الاوراق المالية العراقية، علاء عبدالحسين الساعدي، ورئيس منظمة البورصة الإيرانية، شابور محمدي، الإثنين، مذكرة تعاون اقتصادية تتضمن انشاء صناديق استثمارية مشتركة.

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