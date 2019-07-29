وزير التجارة اللبناني يصل بغداد

2019/07/29 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التجارة محمد هاشم العاني، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبنانية حسن مراد الذي يزور العاصمة بغداد في زيارة رسمية وبحث معه افاق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

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