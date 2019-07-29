علي حصني باق مع الصقور والنادي يكشف موعد عودته للملاعب

2019/07/29 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وافق لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم علي حصني، على تجديد عقده والبقاء مع الصقور خلال الموسم المقبل 2019-2020.

وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان ورد لشفق نيوز أن "اللاعب علي حصني سيستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل، واللاعب أبدى موافقته على التجديد المرحلة المقبلة والدفاع عن ألوان الصقور".

وتابع الزيدي ان "علي حصني دخل مرحلة التأهيل في إسييتار بالعاصمة القطرية الدوحة، وسيعود للملاعب بشكل طبيعي منتصف إيلول المقبل".

وتعرض اللاعب علي حصني إلى الاصابة بالرباط الصليبي، خلال بداية المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز للموسم المنصرم والتي أبعدته عن الملاعب.

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