وزير الصحة العراقي يعفي أدوية منقذة للحياة ويقلل تعرفة أخرى

2019/07/29 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن خطته للارتقاء بالواقع الصحي في العراق، ولتلمسه معاناة المواطن في الحصول على الدواء ومافيات الفساد التي تسيطر عليه، ولضمان تقديم افضل الخدمات، استحصل وزير الصحة علاء العلوان على موافقة رئيس مجلس الوزراء لإعفاء الادوية المنقذة للحياة والسرطانية وادوية الامراض المزمنة من الجمارك والضريبة.تقرير: سكينة محمد سعيدقراءة: عبد الله الشيخ

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