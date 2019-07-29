عجز موازنة 2020 يحرك البرلمان لاستجواب وزير المالية وإقالته

2019/07/29 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن تحركات لجمع تواقيع وأدلة لاستجواب وزير المالية فؤاد حسين وإقالته على خلفية ارتفاع نسبة العجز في موازنة العام المقبل الى 72 ترليون دينار.وقال عضو اللجنة عبد الهادي موحان لـ/المعلومة/ ان “اللجنة توصلت الى أدلة ووثائق عديدة تدين وزير المالية فؤاد حسين بصرف أموال خارج الضوابط للإقليم وأموال […]

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