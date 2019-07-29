نقابة الصحفيين في كربلاء تستنكر تصرفات اتحاد كرة القدم باخراج الصحفيين بطريقة مهينة من مؤتمر صحفي بمقر اقامة الفريق

2019/07/29 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين فرع كربلاء تصرفات اتحاد كرة القدم العراقي باخراج الصحفيين ومراسلي القنوات بكربلاء بطريقة مهينة من التغطية الاعلامية لبطولة غرب اسيا التي تجري في كربلاء بعد ان اعلن الاتحاد ان التغطية الاعلامية ستكون حصرا على قناة العراقية.واعلن فرع النقابة في بيان اصدره رئيس الفرع توفيق الحبالي وحصلت وكالة نون على نسخته اليوم الاثنين نسجل تحفظنا على ما تعرض له عدد من الزملاء بطريقة غير لائقة باخراجهم من الفندق الذي جرى به المؤتمر بعدما اكد القائمون على المؤتمر ان التغطية حصريا لقناة العراقية "

واوضح بيان النقابة كان من المفترض ان تكون طريقة اخراج الصحفيين دبلوماسية وبأسلوب يليق بالأسرة الصحفية التي ساهمت وبشكل كبير منذ التحضيرات الأولى التي شهدها ملعب كربلاء والمناطق المحيطة به من أجل إظهاره للعالم بأن العراق يستحق أن يتم رفع الحظر الكلي عنه بدلا من لغة التهديد والتي نرفضها جملة وتفصيلا..

وبين البيان ان امن الفندق هو من قام بإخراج الصحفيين وكان المفترض على مسؤول اعلام الاتحاد الخروج بنفسه للزملاء والطلب منهم مغادرة الفندق كون لا يسمح لهم بالتغطية الصحفية لانها حصرية لقناة العراقية لذلك نسجل تحفظنا على هذه التصرفات وسيكون لنا موقف تجاه اي تصرف من شأنه يقلل من كرامة الأسرة الصحفية في كربلاء المقدسة.. وكالة نون خاص

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