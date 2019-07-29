الخدمات البرلمانية تتحدث عن قرب إقالة وزير بسبب فشله في عمله ومهامه

2019/07/29 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ خاص… أكدت لجنة الخدمات والاتصالات النيابية، اليوم الاثنين، ان وزير الاتصالات نعيم الربيعي فشل في عمله، ولم يقدم اي شيء يذكر لغاية الساعة.وقال عضو اللجنة جاسم موحان، لوكالة / بدر نيوز/، ان “لجنته، إستضافت ولأكثر من مرة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، لغرض مناقشة سوء الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى شبكات الهاتف النقال […]

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