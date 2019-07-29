وزير التعليم يوافق على ملء المقاعد الشاغرة في قناتي القبول العام والنفقة الخاصة حسب اعلى معدل اساس المفاضلة

2019/07/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على ملء المقاعد الشاغرة في قناة القبول العام وقناة النفقة الخاصة حسب اعلى معدل اساس المفاضلة بغض النظر عن اجتياز الامتحان التنافسي .وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير الدكتور غسان حميد عبد المجيد إن وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على ملء المقاعد الشاغرة في قناة […]

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