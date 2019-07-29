2019/07/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بحضور ممثل رئيس صندوق التنمية الكويتي مدير إدارة العمليات مروان الغانم.وشكر الحلبوسي في مستهلِّ المباحثات، دولة الكويت على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، معبِّرا عن تقديره وامتنانه لمواقف الكويت و الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع نظيره الكويتي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع نظيره الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).