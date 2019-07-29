العراق والكويت يبحثان إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين

2019/07/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، أن المباحثات مع نظيره الكويتي مرزوق الغانم، ناقشت إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين تسهل انتقال البضائع ورجال الأعمال، مؤكداً أن مؤتمر الكويت الدولي للمانحين خطوة مهمة، فيما اشار الغانم الى ان امير الكويت وجه بالإسراع بتحويل الأموال التي خُصصت في المؤتمر الدولي للمانحين إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له أجرى ، اليوم الاثنين، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بحضور ممثل رئيس صندوق التنمية الكويتي مدير إدارة العمليات مروان الغانم".

وأضاف أن "المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين الكويت والعراق في المجالات كافة، ولا سيما البرلمانية والاقتصادية، وما يتعلق بنتائج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، فضلا عن مناقشة إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين تسهل انتقال البضائع ورجال الأعمال بينهما".

ونقل البيان عن الحلبوسي، قوله، إن "العراق يشهد انسجاما كبيرا بين الرئاسات الثلاث وتنسيقا عاليا، وهناك حرص على تمتين العلاقات مع الجوار العربي ومنها الكويت، ونعمل بشكل جاد على حلِّ جميع المشاكل العالقة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين الجارين ويحفظ سيادة البلدين"، معبِّراً عن "تقديره لمساهمة الكويت في المحافل الدولية ومواقفها إزاء القضايا العربية والإسلامية ودعمها للعراق".

وأكد الحلبوسي أن "مؤتمر الكويت الدولي للمانحين خطوة مهمة، ويجب العمل على وضع آلية واضحة لتفعيله بكيفية تحويل هذه الأموال إلى مشاريع والبدء بتنفيذها".

من جهته اشار الغانم إلى أن "الزيارات المتبادلة الأخيرة بين البلدين أسهمت في تعزيز العلاقات بشكل كبير وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين"، مؤكداً أن "هناك تنسيقا عاليا بين البرلمانيين في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مِمَّا انعكس بشكل إيجابي على مواقف البلدين، محققين نجاحات كثيرة وفي أكثر من محفل".

ولفت الغانم، الى أنه "استكمالا لمؤتمر إعادة إعمار العراق وجَّه الأمير الصباح السلطتين التنفيذية والتشريعية في دولة الكويت إلى الإسراع بتحويل الأموال التي خُصصت في المؤتمر الدولي للمانحين إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع".

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