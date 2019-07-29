عمليات تحقيق “مرتقبة” مع شخصيات “فاسدة” في البرلمان والحكومة العراقية

2019/07/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، الأحد، وجود حراك برلماني يهدف الى تقصي الحقائق بحق شخصيات معينة من البرلمان او الحكومة، عليها شبهات ومؤشرات فساد.

وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي، ان “اللجان المختصة في مجلس النواب عازمة على دراسة اسماء المتورطين بعمليات الفساد وتقصي الحقائق بحق شخصيات معينة من البرلمان او الحكومة، وهناك حراك فعلي بهذا الصدد”.

وبين البخاتي “ماضون بعملية بفضح هذه الشخصيات مهما كانت في وسائل الاعلام وامام الشعب العراقي، حتى لا تتكرر عمليات الفساد، التي قامت بها هذه الشخصيات وكانت سبب لمآسي، وبل المجتمع العراقي بسبب هؤلاء اصبح يتهم الجميع بالفساد”.

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