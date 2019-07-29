المنتجات النفطية تستنفر ملاكاتها بحملة واسعة لرفع الأنقاض من أراضي مخصصة للشهداء في النجف

2019/07/29 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]استنفرت شركة توزيع المنتجات النفطية ملاكاتها الهندسية والجهد الهندسي التابع الى قسم خدمات الصيانة المركزي في مقر الشركة وتواصل قيامها بحملة واسعة لرفع الأنقاض والمخلفات من الأراضي المخصصة لذوي الشهداء في محافظة النجف الأشرف وذلك لغرض تهيئتها خلال المدة المحددة لها والبالغة 30 يوماً.

وتابع مدير عام الشركة كاظم مسير تابع تفاصيل الحملة وشدد على "إنجازها بالوقت المحدد تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ليتم توزيعها على الشهداء المستحقين خلال الشهرين المقبلين".وحالياً تشهد المنطقة بذل جهوداً كبيرة ومتواصلة تقوم بها ملاكات شركة التوزيع بمشاركة آلياتها المختلفة لرفع الأنقاض من المساحة المخصصة.وشهد موقع العمل زيارة نائب محافظ النجف هاشم الكرعاوي لمتابعة سير العمل وأعرب عن شكره وثناءه على جهود شركة توزيع المنتجات النفطية السباقة دائماً الى تبني المشارع الخدمية والإنسانية الى جانب عملها الأساسي مما جعلها تحتل مكانة مهمة في الواقع يشهد لها القاصي والداني.كما أثنت الجهات ذات العلاقة والمتمثلة بالمحافظ وباقي السؤولين في المحافظة على إهتمام وزير النفط وشركة التوزيع فيما أشاد المواطنون بالجهود المبذولة معربين في الوقت ذاته عن شكرهم وتقديرهم للكوادر المشاركة في هذه الحملات .من جانبه بين مدير قسم خدمات الصيانة المركزي التابع الى شركة التوزيع المهندس مهدي شولي أن القسم بكافة ملاكاته يواصل جهوده في حملة التنظيف ورفع الأنقاض لحين إكمال المهمة بأفضل صورة مؤكداً بأن شركة التوزيع تحرص دائماً على تبني المشاريع الخدمية والانسانية.من الجدير بالذكر أن شركة توزيع المنتجات النفطية شاركت في العديد من الحملات الواسعة من خلال ملاكاتها وآلياتها لرفع الانقاض والتنظيف في محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة وذي قار وواسط وغيرها لتحسين الواقع الخدمي والبيئي وسعيها الدؤوب ومساهمتها لتوفير بيئة أجمل وأنظف لمحافظاتها.

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