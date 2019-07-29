2019/07/29 | 18:45

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خلال لقاءه مع نظيره الكويتي ..



الحلبوسي : العراق يشهد إنسجاماً كبيراً وتنسيقاً عالياً بين الرئاسات الثلاث

الاثنين

29

تموز

2019 :

06:33 pm

23

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن العراق يشهد إنسجاماً كبيراً

وتنسيقاً عالياً بين الرئاسات الثلاث وهناك حرص على تمتين العلاقات مع

الجوار العربي ومنها الكويت. جاء ذلك لدى إجراء الحلبوسي مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الكويتي

مرزوق الغانم ، وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك بين

العراق والكويت في المجالات كافة سيما البرلمانية والاقتصادية ، وما

يتعلق بنتائج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، فضلاً عن

مناقشة إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين تسهل انتقال البضائع ورجال

الأعمال بينهما.

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